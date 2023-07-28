Узнать больше

В Минлесхозе Приморья рассказали о действиях при встрече с тигром

Короткая ссылка
Заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый рассказал, что делать при встрече с тигром.
В Минлесхозе Приморья рассказали о действиях при встрече с тигром
  • Gettyimages.ru
  • © Carlos Aranguiz

«Если вы находитесь в лесу, ни в коем случае нельзя пытаться подходить к тигру. Если вы в машине, выходить из неё тоже нельзя», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, не стоит выслеживать тигра, если тот напал на собаку или домашний скот, потому что такими действиями человек угрожает только себе.

Перед тем, как идти в лес, рекомендуется собрать информацию о том, обитают ли на этой территории тигры, а во время похода желательно создавать побольше шума.

Ранее зоолог Михаил Кречмар в беседе с НСН рассказал, что делать при обнаружении дикого животного в лесу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить