В Минлесхозе Приморья рассказали о действиях при встрече с тигром

Заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый рассказал, что делать при встрече с тигром.

«Если вы находитесь в лесу, ни в коем случае нельзя пытаться подходить к тигру. Если вы в машине, выходить из неё тоже нельзя», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, не стоит выслеживать тигра, если тот напал на собаку или домашний скот, потому что такими действиями человек угрожает только себе.

Перед тем, как идти в лес, рекомендуется собрать информацию о том, обитают ли на этой территории тигры, а во время похода желательно создавать побольше шума.

Ранее зоолог Михаил Кречмар в беседе с НСН рассказал, что делать при обнаружении дикого животного в лесу.