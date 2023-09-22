Попова заявила об отсутствии необходимости вводить масочный режим в России

Необходимость введения масочного режима из-за коронавируса по всей России отсутствует, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Нет никаких условий для того, чтоб вводить (масочный режим. — RT) везде», — приводит ТАСС слова Поповой в эфире телеканала «Россия 1».

Она отметила, что у работодателей есть возможность ввести масочный режим на месте.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил в беседе с RT рост заболеваемости коронавирусом в России, а также рассказал, какие правила в связи с этим необходимо соблюдать россиянам.