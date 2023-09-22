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Движение транспорта в центре Севастополя возобновлено после атаки ВСУ

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Движение автомобильного транспорта в центре Севастополя, остановленное после атаки украинских военных, возобновлено. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Движение транспорта в центре Севастополя возобновлено после атаки ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Ранее стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.

«Возобновляется движение транспорта по центру города, а также работа морского пассажирского транспорта», — говорится в заявлении.

Позднее сообщалось, что полиция оцепила территорию штаба Черноморского флота в Севастополе в радиусе двух кварталов после ракетного удара.

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