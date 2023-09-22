Движение транспорта в центре Севастополя возобновлено после атаки ВСУ

Движение автомобильного транспорта в центре Севастополя, остановленное после атаки украинских военных, возобновлено. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

globallookpress.com

© Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Ранее стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок. «Возобновляется движение транспорта по центру города, а также работа морского пассажирского транспорта», — говорится в заявлении. Позднее сообщалось, что полиция оцепила территорию штаба Черноморского флота в Севастополе в радиусе двух кварталов после ракетного удара.