Адвокат Айвар рассказала, кто должен оплачивать курсы повышения квалификации

Адвокат Людмила Айвар заявила, что работодатели неохотно берут на себя расходы на курсы повышения квалификации сотрудников, и в некоторых случаях это объяснимо.

«Если в трудовом договоре прописано, что работодатель обязан раз в год или в какой-то период времени предоставить сотруднику курсы по повышению квалификации, и работник обязан пройти это обучение, то здесь, безусловно, работодатель должен сделать это за свой счёт», — цитирует эксперта «Российская газета».

По словам Айвар, если в договоре не указано, за чей счёт будет происходить повышение квалификации, то ситуация может выйти неоднозначной.

Как отметила эксперт, если заранее об этом не договорились, то работодатель образовывать сотрудника не обязан.

«Когда работник проходит обучение, он получает соответствующий сертификат, и его тестирует некая комиссия там, где он повышал свою квалификацию. Она проверяет и выдаёт ему специальный диплом о том, что он получил какие-то знания. Если он эти знания на практике не применяет либо не посещал онлайн-лекции, работодатель также может предъявить ему претензии, что он не соответствует тем требованиям, которые к нему предъявлены», — рассказала Айвар.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию, 29% россиян хотели бы, чтобы их оплачиваемый отпуск продолжался около трёх месяцев. Ещё 23% утверждают, что им хватило бы двух месяцев отдыха.