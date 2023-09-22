Развожаев: никаких ударов по Севастопольской ТЭЦ и Балаклавской ТЭС не было
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«Украинские паблики опять пытаются посеять панику среди горожан», — сказал он.
Глава города призвал граждан отписаться от тех каналов, которые выдают дезинформацию и играют на волнении людей для получения новых подписчиков.
Днём 22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по Севастополю. В ходе отражения атаки сбито пять ракет.
Повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.
На месте удара работают сотрудники МЧС России, приведена в готовность аэромобильная группировка, и введена резервная техника.
От ударной волны при ракетной атаке повыбивало стёкла в десяти жилых домах в центре города.