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Диетолог Кабанов рассказал о преимуществах средиземноморской диеты

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Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов заявил, что средиземноморский план питания признан полезным и эффективным многими специалистами в мире.
Диетолог Кабанов рассказал о преимуществах средиземноморской диеты
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  • © MarianVejcik

«Главный фактор в питании по средиземноморскому протоколу — это высокое употребление овощей и фруктов, морепродуктов, оливкового масла. Сочетание этих продуктов позитивно влияет на здоровье человека, даёт заряд энергии и позитива», — цитирует Кабанова сайт «Аргументы и Факты».

По словам эксперта, средиземноморская диета также способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа.

Ранее врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова в беседе с газетой «Известия» рассказала, что витамины и антиоксидантные свойства сохраняются лишь в растительных маслах холодного отжима.

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