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В Севастополе развернули оперштаб после ракетного удара

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Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что после ракетного удара по городу по его поручению был развёрнут оперативный штаб.
В Севастополе развернули оперштаб после ракетного удара
  • РИА Новости

«По моему поручению на месте развёрнут оперштаб, и. о. заместителя губернатора Евгений Сергеевич Горлов и и. о. директора Департамента общественной безопасности Алексей Викторович Краснокутский работают на месте вместе с начальником МЧС Алексеем Анатольевичем Рохлиным. Идёт координация работы всех служб», — написал он в Telegram-канале.

Развожаев также добавил, что продолжается подомовой обход.

22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.

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