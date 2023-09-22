В Севастополе развернули оперштаб после ракетного удара

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что после ракетного удара по городу по его поручению был развёрнут оперативный штаб.

РИА Новости

«По моему поручению на месте развёрнут оперштаб, и. о. заместителя губернатора Евгений Сергеевич Горлов и и. о. директора Департамента общественной безопасности Алексей Викторович Краснокутский работают на месте вместе с начальником МЧС Алексеем Анатольевичем Рохлиным. Идёт координация работы всех служб», — написал он в Telegram-канале. Развожаев также добавил, что продолжается подомовой обход. 22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.