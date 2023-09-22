В Севастополе развернули оперштаб после ракетного удара
- РИА Новости
«По моему поручению на месте развёрнут оперштаб, и. о. заместителя губернатора Евгений Сергеевич Горлов и и. о. директора Департамента общественной безопасности Алексей Викторович Краснокутский работают на месте вместе с начальником МЧС Алексеем Анатольевичем Рохлиным. Идёт координация работы всех служб», — написал он в Telegram-канале.
Развожаев также добавил, что продолжается подомовой обход.
22 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.