Гражданка Великобритании пыталась вывезти старинную икону из России в Финляндию

Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления рассказала, что сотрудники таможни в Выборге смогли пресечь нелегальный вывоз старинной иконы из России на территорию Финляндии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление, попытку вывезти из страны икону совершила гражданка Великобритании. Она намеревалась переправиться в соседнюю страну на рейсовом автобусе через таможенный пост МАПП Брусничное.

«Разрешительные документы на вывоз иконы из Российской Федерации у женщины отсутствовали», — отметили в таможне.

Экспертиза установила, что подокладная икона «Господь Вседержитель» создана более 100 лет назад и относится к категории культурных ценностей.

В отношении британки были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России по факту недекларирования товаров, подлежащих декларированию, и по ст. 16.3 КоАП России по факту несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров.

Ранее Федеральная служба безопасности России пресекла попытку контрабандного вывоза 250 кг янтаря за границу.