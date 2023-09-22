Гражданка Великобритании пыталась вывезти старинную икону из России в Финляндию
- РИА Новости
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление, попытку вывезти из страны икону совершила гражданка Великобритании. Она намеревалась переправиться в соседнюю страну на рейсовом автобусе через таможенный пост МАПП Брусничное.
«Разрешительные документы на вывоз иконы из Российской Федерации у женщины отсутствовали», — отметили в таможне.
Экспертиза установила, что подокладная икона «Господь Вседержитель» создана более 100 лет назад и относится к категории культурных ценностей.
В отношении британки были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России по факту недекларирования товаров, подлежащих декларированию, и по ст. 16.3 КоАП России по факту несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров.
Ранее Федеральная служба безопасности России пресекла попытку контрабандного вывоза 250 кг янтаря за границу.