В Петербурге установили подсветку на форте Кроншлот

На форте Кроншлот в Санкт-Петербурге установили новую подсветку.

Об этом сообщает «МК в Питере».

По всему периметру планируется установить больше 500 ламп, написала в своём Telegram-канале глава проекта «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Для лучшей подсветки фортов и маяков специалисты подобрали нужную яркость и направленность ламп, а испытали подсветку на маяках и на Николаевской батарее.

Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023) глава Владивостока Константин Шестаков подписал соглашение о благоустройстве территории, прилегающей к Токарёвскому маяку.