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В Петербурге установили подсветку на форте Кроншлот

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На форте Кроншлот в Санкт-Петербурге установили новую подсветку.
В Петербурге установили подсветку на форте Кроншлот
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Об этом сообщает «МК в Питере».

По всему периметру планируется установить больше 500 ламп, написала в своём Telegram-канале глава проекта «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Для лучшей подсветки фортов и маяков специалисты подобрали нужную яркость и направленность ламп, а испытали подсветку на маяках и на Николаевской батарее.

Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023) глава Владивостока Константин Шестаков подписал соглашение о благоустройстве территории, прилегающей к Токарёвскому маяку.

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