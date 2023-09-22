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Специалист первичного рынка Клапанюк раскрыла нюансы при выборе новостройки

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Заместитель руководителя департамента новостроек «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк рассказала, какие ошибки чаще всего совершают покупатели новостроек.

Первая ошибка заключается в том, что покупатель в первую очередь обращает внимание на стоимость объекта и не задумывается об итоговой переплате за него по ипотеке, поделилась она в беседе с РИАМО.

«Если покупка жилья планируется в кредит, то вполне можно выбрать не совсем подходящую ипотечную программу и заплатить дороже за объект, который стоит дешевле», — отметила Клапанюк.

Ещё одна распространённая ошибка — готовность жертвовать инфраструктурой и локацией ради более низкой цены, акцентировала внимание эксперт.

Также, по её словам, не всегда целесообразно выбирать квартиру меньшей площади, ориентируясь лишь на вопрос её стоимости.

Ранее руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин заявил, что в Челябинске за год увеличился спрос на загородную недвижимость на 17%.

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