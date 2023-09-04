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В Челябинске за год увеличился спрос на загородную недвижимость на 17%

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Руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин заявил, что в Челябинске за год увеличился спрос на загородную недвижимость на 17%.
В Челябинске за год увеличился спрос на загородную недвижимость на 17%
  • Gettyimages.ru
  • © Borisenkov Andrei

Об этом сообщает URA.RU.

По словам Хахулина, в Челябинске в августе текущего года спрос на загородную недвижимость увеличился на 5,8% по сравнению с июлем.

Специалист также отметил, что средняя цена на такие объекты выросла на 25% и составила 4 млн рублей.

Ранее представители агентств «ИНКОМ-Недвижимость» и «Миэль» рассказали RT о ситуации со стоимостью аренды квартир в столице. Так, по их словам, дороже всего арендаторам обойдётся однокомнатная квартира в ЦАО, а сэкономить на найме жилья можно в Новой Москве и ВАО.

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