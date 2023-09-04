В Челябинске за год увеличился спрос на загородную недвижимость на 17%
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Об этом сообщает URA.RU.
По словам Хахулина, в Челябинске в августе текущего года спрос на загородную недвижимость увеличился на 5,8% по сравнению с июлем.
Специалист также отметил, что средняя цена на такие объекты выросла на 25% и составила 4 млн рублей.
Ранее представители агентств «ИНКОМ-Недвижимость» и «Миэль» рассказали RT о ситуации со стоимостью аренды квартир в столице. Так, по их словам, дороже всего арендаторам обойдётся однокомнатная квартира в ЦАО, а сэкономить на найме жилья можно в Новой Москве и ВАО.