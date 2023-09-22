Ярмуш поддержала идею выделить «пьяные» правонарушения в транспорте в статью КоАП

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш поддержала идею депутата Госдумы Султана Хамзаева выделить правонарушения, связанные с противоправным потреблением алкоголя в транспорте, в отдельную административную статью правонарушения с последующим ужесточением штрафных санкций.

По её словам, некоторые авиакомпании дают пассажирам возможность употреблять алкоголь во время полёта, и это происходит на законных основаниях.

«В этот момент люди не нарушают законодательство, потому что, во-первых, стюардессы контролируют состояние пассажиров. В силу своего профессионального опыта они могут оценить, достаточно человеку выпитого алкоголя или очередная порция будет для него лишней и её употребление может создать опасность для остальных пассажиров», — уточнила Ярмуш.

Однако если человек проносит алкоголь с собой в транспортное средство и начинает его потреблять бесконтрольно, провоцируя на фоне своего состояния скандалы с другими участниками поездки или полёта, а также создавая угрозу для них, это может быть опасно.

«В данном случае внесение изменений в КоАП России будет обоснованно. Я считаю, что здесь должна быть повышенная ответственность. Штрафы должны быть такими, чтобы человек много раз подумал, выпивать ему алкоголь в транспорте или нет, чтобы искоренить это зло. Обществу от этого будет только лучше», — добавила собеседница RT.

По мнению адвоката, в этом отношении в России существует отличный схожий опыт — борьбы с курением в общественных местах.

«Когда ввели запрет курения в общественных местах, многие выступали против. Однако сегодня курение не в специально отведённых локациях — большая редкость. Сознание и отношение людей к тому или иному нововведению меняется, когда законодатель показывает приемлемые рамки поведения в общественном месте, что можно делать, а что нельзя», — резюмировала Ярмуш.

Ранее RT передавал, что депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выделить правонарушения, связанные с противоправным потреблением алкоголя в транспорте, в отдельную административную статью правонарушения с последующим ужесточением штрафных санкций.