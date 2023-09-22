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Вирусолог Чумаков: через два года коронавирус будет неотличим от простуды

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Член-корреспондент РАН, вирусолог доктор биологических наук Пётр Чумаков, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, заявил, что в течение двух ближайших лет коронавирус ещё будет давать волны заболеваемости в России, после чего станет неотличим от простуды.
Вирусолог Чумаков: через два года коронавирус будет неотличим от простуды
  • Gettyimages.ru

Болезнь, которая вызывается нынешним штаммом, слабопатогенная, её можно сравнить с обычной простудой, поделился специалист в беседе с URA.RU.

«Но мы ещё увидим несколько волн заболеваемости. Отголоски останутся ещё года на два, а потом про это не будут сообщать, потому что нет смысла. Это просто очередной возбудитель простуды, а таких много, поэтому даже смысла нет ставить акцент, что это ковид», — отметил Чумаков.

В заключение специалист отметил, что иммунитет против коронавируса обеспечивает защиту от инфекции непродолжительное время.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».

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