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Путин объяснил низкую безработицу эффективностью экономической политики России

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Рекордно низкий уровень безработицы является следствием эффективности экономической политики России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин объяснил низкую безработицу эффективностью экономической политики России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Он подчеркнул, что расширенное заседание президиума Госсовета России проходит на фоне рекордно низкой безработицы.

«Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, её социального измерения», — приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития России прогнозирует среднегодовую безработицу в стране на уровне 3,1% в 2023—2026 годах.

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