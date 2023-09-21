Путин объяснил низкую безработицу эффективностью экономической политики России
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Он подчеркнул, что расширенное заседание президиума Госсовета России проходит на фоне рекордно низкой безработицы.
«Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, её социального измерения», — приводит РИА Новости слова Путина.
Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития России прогнозирует среднегодовую безработицу в стране на уровне 3,1% в 2023—2026 годах.