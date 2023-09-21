Путин объяснил низкую безработицу эффективностью экономической политики России

Рекордно низкий уровень безработицы является следствием эффективности экономической политики России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Он подчеркнул, что расширенное заседание президиума Госсовета России проходит на фоне рекордно низкой безработицы.

«Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, её социального измерения», — приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития России прогнозирует среднегодовую безработицу в стране на уровне 3,1% в 2023—2026 годах.