Путин: женщины с детьми и ветераны СВО будут получать пособия от государства
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, со следующего года, если женщина выйдет на работу, семья продолжит получать пособия на ребёнка до полутора лет.
«Отдельно скажу о таком важном вопросе, как поддержка ветеранов специальной военной операции, в том числе в повышении квалификации, в получении новой профессии, в трудоустройстве, в организации своего дела», — добавил президент.
В июне российский президент Владимир Путин призвал продолжать выплачивать пособие на ребёнка до 1,5 года и единое детское пособие независимо от дохода семьи, даже если он увеличится.