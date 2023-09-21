Путин: женщины с детьми и ветераны СВО будут получать пособия от государства

Российский лидер Владимир Путин заявил, что женщины, выходящие на работу после рождения ребёнка, с 2024 года будут получать пособия на ребёнка до полутора лет.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, со следующего года, если женщина выйдет на работу, семья продолжит получать пособия на ребёнка до полутора лет.

«Отдельно скажу о таком важном вопросе, как поддержка ветеранов специальной военной операции, в том числе в повышении квалификации, в получении новой профессии, в трудоустройстве, в организации своего дела», — добавил президент.

В июне российский президент Владимир Путин призвал продолжать выплачивать пособие на ребёнка до 1,5 года и единое детское пособие независимо от дохода семьи, даже если он увеличится.