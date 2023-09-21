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Путин: женщины с детьми и ветераны СВО будут получать пособия от государства

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что женщины, выходящие на работу после рождения ребёнка, с 2024 года будут получать пособия на ребёнка до полутора лет.
Путин: женщины с детьми и ветераны СВО будут получать пособия от государства
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, со следующего года, если женщина выйдет на работу, семья продолжит получать пособия на ребёнка до полутора лет.

«Отдельно скажу о таком важном вопросе, как поддержка ветеранов специальной военной операции, в том числе в повышении квалификации, в получении новой профессии, в трудоустройстве, в организации своего дела», — добавил президент.

В июне российский президент Владимир Путин призвал продолжать выплачивать пособие на ребёнка до 1,5 года и единое детское пособие независимо от дохода семьи, даже если он увеличится.

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