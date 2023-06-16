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Путин призвал продолжать выплачивать пособие на ребёнка независимо от дохода семьи

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Российский президент Владимир Путин призвал продолжать выплачивать пособие на ребёнка до 1,5 года и единое детское пособие независимо от дохода семьи, даже если он увеличится.

Об этом Путин сказал на ПМЭФ-2023.

Он отметил, что выплаты для семей с детьми в настоящее время прекращаются в случае даже незначительного увеличения дохода семьи.

«Предлагаю пособия на ребёнка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены», — сказал президент.

Он подчеркнул, что это нужно делать независимо от того, увеличился доход семьи или нет. 

Ранее RT писал, что депутат Госдумы Яна Лантратова предложила установить на федеральном уровне требования к выделяемым земельным участкам для многодетных семей.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов отметил, что многодетные семьи должны поощряться государством.

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