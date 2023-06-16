Путин призвал продолжать выплачивать пособие на ребёнка независимо от дохода семьи
Об этом Путин сказал на ПМЭФ-2023.
Он отметил, что выплаты для семей с детьми в настоящее время прекращаются в случае даже незначительного увеличения дохода семьи.
«Предлагаю пособия на ребёнка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены», — сказал президент.
Он подчеркнул, что это нужно делать независимо от того, увеличился доход семьи или нет.
Ранее RT писал, что депутат Госдумы Яна Лантратова предложила установить на федеральном уровне требования к выделяемым земельным участкам для многодетных семей.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов отметил, что многодетные семьи должны поощряться государством.