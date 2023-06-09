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Политолог Орлов: многодетные семьи должны поощряться государством

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой установить на федеральном уровне требования к выделяемым земельным участкам для многодетных семей.
Политолог Орлов: многодетные семьи должны поощряться государством
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Gromova

«Без сомнения надо навести порядок в этой сфере, без сомнения многодетные семьи должны поощряться государством. Потому как они не только способствуют улучшению демографической ситуации в нашей стране, но и являются примером для всех остальных семей», — отметил Орлов.

Политолог считает, что случаи, когда многодетным выделяют непригодные для жилья участки, могут повлиять на «решение других семей пойти по пути рождения трёх и более детей».

«Этого допускать ни в коем случае нельзя. И, конечно, многодетные семьи не для того получают блага от государства за свой титанический труд, чтобы потом остаться у разбитого корыта, с недоумением смотреть на то, как о них государство заботится», — добавил он.

Ранее в Госдуме предложили изменить правила выдачи земельных участков многодетным семьям.

По словам депутата Лантратовой, имеются случаи предоставления многодетным семьям земельных участков, расположенных на болотах, по всей территории которых проходят грунтовые воды, промышленные зоны.

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