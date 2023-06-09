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В Госдуме предложили изменить правила выдачи земельных участков многодетным семьям

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила установить на федеральном уровне требования к выделяемым земельным участкам для многодетных семей. Копия письма на имя премьера Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили изменить правила выдачи земельных участков многодетным семьям
  • Gettyimages.ru
  • © Zinkevych

В обращении парламентарий отметила, что, в соответствии с положениями Земельного кодекса России, граждане, имеющие трёх и более детей, имеют право на предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Она напомнила, что в целях обеспечения регулирования в данной области ранее Минрегионразвития России разработало методические рекомендации по порядку бесплатного предоставления земельных участков. Среди прочего рекомендовано использовать критерии: транспортной доступности, удовлетворительной экологической обстановки, наличия или срока строительства объектов социальной инфраструктуры и т. п.

В то же время, как уточнила Лантратова, имеются случаи предоставления многодетным семьям земельных участков, расположенных на болотах, по всей территории которых проходят грунтовые воды, промышленные зоны.

В связи с этим представляется необходимым внести изменения в Земельный кодекс и установить, что предоставляемые гражданам земельные участки должны соответствовать обязательным минимальным требованиям, установленным правительством Российской Федерации, заметила депутат.

«С учётом изложенного прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение рассмотреть целесообразность внесения такого изменения в Земельный кодекс и наделения правительства Российской Федерации полномочием по определению обязательных минимальных требований к предоставляемым гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков», — говорится в тексте обращения.

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