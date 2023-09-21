Врач Аверков призвал больше двигаться для сохранения здоровья сосудов
- Gettyimages.ru
- © Denisfilm
В беседе с «Российской газетой» он заявил, что категорически не стоит курить.
«Обязательно двигаться. Не по работе, не по делам, а для здоровья. Не меньше 30 минут в день. И это должна быть именно физическая нагрузка: можно ходить специально те же 30 минут. Чтобы каждый день было полчаса любых физических упражнений, хотя бы приседаний и наклонов», — отметил эксперт.
По его словам, это касается не только тех, кто здоров, но и тех, кто уже перенёс инфаркт или инсульт.
«Одно из объяснений влияния зимнего сезона на увеличение сердечно-сосудистых событий — ограничение подвижности», — добавил Аверков.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса пирола.