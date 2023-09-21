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Терапевт Хухрев: после 50 лет часто развиваются гипертония и диабет

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Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о заболеваниях, которые часто развиваются после 50 лет. По его словам, это, в частности, диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца.
Терапевт Хухрев: после 50 лет часто развиваются гипертония и диабет
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«С возрастом организм изнашивается. Появляется склонность ко всяким воспалительным процессам. Плюс если человек курит, мало двигается, пьёт алкоголь, он дополнительно себя разрушает», — заявил Хухрев в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, для сохранения здоровья рекомендуется следить за питанием, отказаться от вредных привычек, контролировать уровень сахара в крови, регулярно проходить обследования у специалистов.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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