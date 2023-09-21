Премии за достижения в педагогической деятельности удостоены 19 учителей из Крыма

Премию за достижения в педагогической деятельности получат 19 учителей из Крыма.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

Награды удостоены преподаватели из Армянска, Джанкоя, Сакского района, Симферополя, Судака, Феодосии, Ялты и Черноморского района.

Всего премии удостоены 1,2 тыс. педагогов из разных регионов России.

Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении госпремии имени Махмутова в 2023 году. Лауреатами стали два педагога.