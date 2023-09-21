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Премии за достижения в педагогической деятельности удостоены 19 учителей из Крыма

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Премию за достижения в педагогической деятельности получат 19 учителей из Крыма.
Премии за достижения в педагогической деятельности удостоены 19 учителей из Крыма
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

Награды удостоены преподаватели из Армянска, Джанкоя, Сакского района, Симферополя, Судака, Феодосии, Ялты и Черноморского района.

Всего премии удостоены 1,2 тыс. педагогов из разных регионов России.

Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении госпремии имени Махмутова в 2023 году. Лауреатами стали два педагога.

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