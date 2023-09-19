Премию имени Махмутова в Татарстане присудили двум педагогам
- РИА Новости
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на сайт главы республики.
Премии удостоены доктор педагогических наук Дания Ахметова и учитель английского языка гимназии №141 Советского района Казани Ольга Гаврилова.
Также стало известно, что три педагога из Севастополя получили премию президента, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.
В числе лауреатов: Анна Васильева, учитель русского языка и литературы школы №6; Альбина Свиридова, учитель русского языка и литературы школы №3; и Ирина Плискач, учитель начальных классов школы №20.
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