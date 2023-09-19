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Премию имени Махмутова в Татарстане присудили двум педагогам

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении госпремии имени Махмутова в 2023 году. Лауреатами стали два педагога.
Премию имени Махмутова в Татарстане присудили двум педагогам
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на сайт главы республики.

Премии удостоены доктор педагогических наук Дания Ахметова и учитель английского языка гимназии №141 Советского района Казани Ольга Гаврилова.

Также стало известно, что три педагога из Севастополя получили премию президента, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.

В числе лауреатов: Анна Васильева, учитель русского языка и литературы школы №6; Альбина Свиридова, учитель русского языка и литературы школы №3; и Ирина Плискач, учитель начальных классов школы №20.

Ранее сообщалось, что количество выпускников, получивших максимальные 100 баллов на ЕГЭ в Ставрополе, выросло на 40% в 2023 году.

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