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Число стобалльников в Ставрополе выросло на 40% в 2023 году

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Количество выпускников, получивших максимальные 100 баллов на ЕГЭ в Ставрополе, выросло на 40% в 2023 году.
Число стобалльников в Ставрополе выросло на 40% в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Прежде всего это заслуга наших педагогов. Для повышения престижа учительской профессии и признания их заслуг мы приняли решение с 2023 года выплачивать учителям премию в размере 100 тыс. рублей за каждого ребёнка, набравшего 100 баллов по результатам Единого государственного экзамена», — заявил глава города Иван Ульянченко.

В основной период ЕГЭ максимальный балл получили 24 школьника.

Также стало известно, что в Кировской области премию «Педагогический талант» получат 20 учителей, передаёт progorod43 со ссылкой на региональное правительство. Выплату получат преподаватели, которые внесли значительный вклад в развитие системы образования.

Лауреаты получат по 100 тыс. рублей. Премию присудят по десяти номинациям.

Ранее детский психолог Елена Лосева заявила, что позитивный настрой на учёбу очень важен для ребёнка.

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