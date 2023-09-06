Число стобалльников в Ставрополе выросло на 40% в 2023 году

Количество выпускников, получивших максимальные 100 баллов на ЕГЭ в Ставрополе, выросло на 40% в 2023 году.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Прежде всего это заслуга наших педагогов. Для повышения престижа учительской профессии и признания их заслуг мы приняли решение с 2023 года выплачивать учителям премию в размере 100 тыс. рублей за каждого ребёнка, набравшего 100 баллов по результатам Единого государственного экзамена», — заявил глава города Иван Ульянченко.

В основной период ЕГЭ максимальный балл получили 24 школьника.

Также стало известно, что в Кировской области премию «Педагогический талант» получат 20 учителей, передаёт progorod43 со ссылкой на региональное правительство. Выплату получат преподаватели, которые внесли значительный вклад в развитие системы образования.

Лауреаты получат по 100 тыс. рублей. Премию присудят по десяти номинациям.

Ранее детский психолог Елена Лосева заявила, что позитивный настрой на учёбу очень важен для ребёнка.