В МИД России предложили повысить стоимость оформления загранпаспорта за границей

Министерство иностранных дел России выступило с предложением проиндексировать сборы за консульские услуги, оказываемые российским гражданам за границей, например за оформление загранпаспорта.

Соответствующий проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива предполагает повышение стоимости оформления загранпаспорта сроком на пять лет с $30 до $35.

Что касается загранпаспорта сроком на десять лет, ведомство предлагает повысить стоимость оформления документа с $80 до $90.

Кроме того, цена за оформление паспорта гражданам до 14 лет также может измениться: с $10 до $15 за обычный паспорт, с $40 до $50 за биометрический.

В июле МВД России не поддержало идею эксперимента по предоставлению жителям Москвы возможности за дополнительную плату быстро получить заграничный паспорт.