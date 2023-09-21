В МИД России предложили повысить стоимость оформления загранпаспорта за границей
- РИА Новости
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Соответствующий проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Инициатива предполагает повышение стоимости оформления загранпаспорта сроком на пять лет с $30 до $35.
Что касается загранпаспорта сроком на десять лет, ведомство предлагает повысить стоимость оформления документа с $80 до $90.
Кроме того, цена за оформление паспорта гражданам до 14 лет также может измениться: с $10 до $15 за обычный паспорт, с $40 до $50 за биометрический.
В июле МВД России не поддержало идею эксперимента по предоставлению жителям Москвы возможности за дополнительную плату быстро получить заграничный паспорт.