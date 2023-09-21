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В МИД России предложили повысить стоимость оформления загранпаспорта за границей

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Министерство иностранных дел России выступило с предложением проиндексировать сборы за консульские услуги, оказываемые российским гражданам за границей, например за оформление загранпаспорта.
В МИД России предложили повысить стоимость оформления загранпаспорта за границей
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Соответствующий проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива предполагает повышение стоимости оформления загранпаспорта сроком на пять лет с $30 до $35.

Что касается загранпаспорта сроком на десять лет, ведомство предлагает повысить стоимость оформления документа с $80 до $90.

Кроме того, цена за оформление паспорта гражданам до 14 лет также может измениться: с $10 до $15 за обычный паспорт, с $40 до $50 за биометрический.

В июле МВД России не поддержало идею эксперимента по предоставлению жителям Москвы возможности за дополнительную плату быстро получить заграничный паспорт.

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