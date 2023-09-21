Голикова допустила сокращение числа работников в возрасте 30—39 лет на треть

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что количество наиболее востребованных работников в возрасте 30—39 лет на рынке труда вскоре может сократиться на треть.

Об этом пишет ТАСС.

По её словам, работники в возрасте 30—39 лет являются наиболее востребованным и высококвалифицированным персоналом, но их число сокращается в ближайшее время на 30%.

При этом растёт количество молодых и более возрастных работников, добавила Голикова.

Ранее президент России Владимир Путин поручил провести 20—21 сентября в Великом Новгороде расширенное заседание президиума Государственного совета на тему развития рынка труда в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал важный разговор на тему развития рынка труда на заседании президиума Госсовета.