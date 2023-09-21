Узнать больше

Голикова допустила сокращение числа работников в возрасте 30—39 лет на треть

Короткая ссылка
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что количество наиболее востребованных работников в возрасте 30—39 лет на рынке труда вскоре может сократиться на треть.
Голикова допустила сокращение числа работников в возрасте 30—39 лет на треть
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

Об этом пишет ТАСС.

По её словам, работники в возрасте 30—39 лет являются наиболее востребованным и высококвалифицированным персоналом, но их число сокращается в ближайшее время на 30%.

При этом растёт количество молодых и более возрастных работников, добавила Голикова.

Ранее президент России Владимир Путин поручил провести 20—21 сентября в Великом Новгороде расширенное заседание президиума Государственного совета на тему развития рынка труда в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал важный разговор на тему развития рынка труда на заседании президиума Госсовета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить