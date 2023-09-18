Узнать больше

Путин поручил провести 20-21 сентября в Великом Новгороде заседание Госсовета

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил провести 20-21 сентября в Великом Новгороде расширенное заседание президиума Государственного совета на тему развития рынка труда в стране.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

Путин поручил своей администрации и управделами президента совместно с Федеральной службой безопасности и правительством Новгородской области обеспечить подготовку и проведение мероприятия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле запланирован ряд совещаний и встреч рабочего характера. При этом одно из совещаний будет на экономическую тематику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить