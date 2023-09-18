Путин поручил провести 20-21 сентября в Великом Новгороде заседание Госсовета
Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.
Путин поручил своей администрации и управделами президента совместно с Федеральной службой безопасности и правительством Новгородской области обеспечить подготовку и проведение мероприятия.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле запланирован ряд совещаний и встреч рабочего характера. При этом одно из совещаний будет на экономическую тематику.