Путин поручил провести 20-21 сентября в Великом Новгороде заседание Госсовета

Президент России Владимир Путин поручил провести 20-21 сентября в Великом Новгороде расширенное заседание президиума Государственного совета на тему развития рынка труда в стране.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

Путин поручил своей администрации и управделами президента совместно с Федеральной службой безопасности и правительством Новгородской области обеспечить подготовку и проведение мероприятия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле запланирован ряд совещаний и встреч рабочего характера. При этом одно из совещаний будет на экономическую тематику.