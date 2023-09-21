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В Госдуму вскоре внесут законы о добровольческих формированиях Росгвардии

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что 22 сентября в Государственную думу внесут законопроекты о добровольческих формированиях Росгвардии.
В Госдуму вскоре внесут законы о добровольческих формированиях Росгвардии
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Вместе с коллегами по Госдуме и Совету Федерации подготовили пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своём составе добровольческие формирования... Планируем внести пакет наших инициатив уже завтра, чтобы Госдума успела рассмотреть их в максимально короткие сроки», — указал он.

По словам депутата, предлагается распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны.

15 сентября президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что уже 300 тыс. добровольцев записались в ВС России для участия в СВО.

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