В Госдуму вскоре внесут законы о добровольческих формированиях Росгвардии

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что 22 сентября в Государственную думу внесут законопроекты о добровольческих формированиях Росгвардии.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Вместе с коллегами по Госдуме и Совету Федерации подготовили пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своём составе добровольческие формирования... Планируем внести пакет наших инициатив уже завтра, чтобы Госдума успела рассмотреть их в максимально короткие сроки», — указал он.

По словам депутата, предлагается распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны.

15 сентября президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что уже 300 тыс. добровольцев записались в ВС России для участия в СВО.