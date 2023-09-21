В Госдуму вскоре внесут законы о добровольческих формированиях Росгвардии
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«Вместе с коллегами по Госдуме и Совету Федерации подготовили пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своём составе добровольческие формирования... Планируем внести пакет наших инициатив уже завтра, чтобы Госдума успела рассмотреть их в максимально короткие сроки», — указал он.
По словам депутата, предлагается распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны.
15 сентября президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что уже 300 тыс. добровольцев записались в ВС России для участия в СВО.