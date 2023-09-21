Аллерголог Суворова: осенью обостряется аллергия на домашнюю пыль
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«Аллергия на животных может усиливаться осенью. Отчасти это связано с сезонной линькой. Потому надо тщательно следить за чистотой в квартире, убирать шерсть с поверхностей, проветривать квартиру. Полностью избавиться от аллергена невозможно, но минимизировать проявление нежелательных симптомов вполне реально», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.
По её словам, аллергия на пыльцу может появиться, если осень сухая и тёплая. Рекомендуется избегать прогулок в тёплую ветреную погоду, особенно в парках и на природе.
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