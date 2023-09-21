Узнать больше

Аллерголог Суворова: осенью обостряется аллергия на домашнюю пыль

Короткая ссылка
Аллерголог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Марина Суворова заявила, что осенью может обостриться аллергия на домашнюю пыль. По её словам, важно еженедельно проводить влажную уборку с акарицидными средствами.
Аллерголог Суворова: осенью обостряется аллергия на домашнюю пыль
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez Inc

«Аллергия на животных может усиливаться осенью. Отчасти это связано с сезонной линькой. Потому надо тщательно следить за чистотой в квартире, убирать шерсть с поверхностей, проветривать квартиру. Полностью избавиться от аллергена невозможно, но минимизировать проявление нежелательных симптомов вполне реально», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, аллергия на пыльцу может появиться, если осень сухая и тёплая. Рекомендуется избегать прогулок в тёплую ветреную погоду, особенно в парках и на природе.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить