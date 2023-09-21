Кардиолог Деревянкина: боль в сердце бывает сложно отличить от невралгии

Кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Диана Деревянкина заявила, что боль в сердце бывает сложно отличить от невралгии, боли в мышцах или спине.

В беседе с Life.ru она отметила, что при невралгии болевые ощущения усиливаются при резких движениях, например, при чихании или кашле.

«Также боли при невралгии можно чётко локализовать, нежелательные ощущения сконцентрированы в одной точке, которую можно определить. Характер боли скорее стреляющий, колющий», — пояснила Деревянкина.

По её словам, боль в сердце ощущается в передней части грудной клетки, за грудиной, это давящая, сжимающая, режущая боль.

«Также болевые ощущения в области сердца могут возникать из-за лёгочных заболеваний, остеохондроза. В любом случае, если у пациента возникают неприятные и болевые ощущения, необходимо сразу же обратиться к врачу, который поможет чётко выявить причину болей и оперативно начать лечение», — добавила эксперт.

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