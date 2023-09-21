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С начала сентября в России спрос на препараты от вирусных заболеваний вырос на 66%

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Согласно новому исследованию, за первые две недели сентября в России спрос на препараты от сезонных вирусных заболеваний вырос на 66%.
С начала сентября в России спрос на препараты от вирусных заболеваний вырос на 66%
  • Gettyimages.ru
  • © nortonrsx

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса Продажи.рф.

Так, с начала месяца было куплено 3,5 млн препаратов в аптеках, обслуживаемых Первым ОФД, на общую сумму более 930 млн рублей.

Спрос на медицинские маски вырос на 60% по сравнению с последней летней неделей — всего было куплено более 46 тыс. упаковок масок на сумму более 1,3 млн рублей.

Ранее врач-терапевт BestDoctor Валерия Шевко рассказала, почему при гриппе и простуде не нужно употреблять антибиотики.

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