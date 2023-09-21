Кабмин: временный запрет на экспорт топлива не распространяется на страны ЕАЭС

Временный запрет на экспорт топлива из России не распространяется на страны ЕАЭС и на гуманитарную помощь.

Об этом говорится в постановлении правительства.

«Временный запрет не распространяется... на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в государства — члены Евразийского экономического союза в рамках индикативных балансов и (или) протоколов, предусмотренных межправительственными соглашениями», — говорится в документе.

Также запрет не распространяется на товары, вывозимые с территории России для оказания международной гуманитарной помощи.

21 сентября российское правительство приняло решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России.