Заместитель Артёма Жоги займёт должность нового командира «Спарты»

Командира батальона «Спарта» Артёма Жогу, который недавно был избран на пост спикера парламента Донецкой Народной Республики, сменит на посту его заместитель.

Жога рассказал, что его заместитель участвует в защите ДНР с 2014 года, а в батальон он вступил в 2015 году. Также военный начинал свою службу с рядового бойца и прошёл путь командира отделения, замкома группы и командира группы, а также он принимал командование одной из рот.

«Четыре месяца назад был назначен моим заместителем, исполнял обязанности заместителя командира батальона по ведению и организации боевых действий. Парень опытный, пользуется огромным уважением в коллективе среди ребят», — поделился Жога с ТАСС.

Он также назвал будущего командира «Спарты» хватким, энергичным и перспективным, однако его имя сообщать пока не стал.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военнослужащие закрепились на высотах на севере населённого пункта Клещеевка.