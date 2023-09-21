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Заместитель Артёма Жоги займёт должность нового командира «Спарты»

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Командира батальона «Спарта» Артёма Жогу, который недавно был избран на пост спикера парламента Донецкой Народной Республики, сменит на посту его заместитель.

Жога рассказал, что его заместитель участвует в защите ДНР с 2014 года, а в батальон он вступил в 2015 году. Также военный начинал свою службу с рядового бойца и прошёл путь командира отделения, замкома группы и командира группы, а также он принимал командование одной из рот.

«Четыре месяца назад был назначен моим заместителем, исполнял обязанности заместителя командира батальона по ведению и организации боевых действий. Парень опытный, пользуется огромным уважением в коллективе среди ребят», — поделился Жога с ТАСС.

Он также назвал будущего командира «Спарты» хватким, энергичным и перспективным, однако его имя сообщать пока не стал.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военнослужащие закрепились на высотах на севере населённого пункта Клещеевка.

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