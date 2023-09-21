Заместитель Артёма Жоги займёт должность нового командира «Спарты»
Жога рассказал, что его заместитель участвует в защите ДНР с 2014 года, а в батальон он вступил в 2015 году. Также военный начинал свою службу с рядового бойца и прошёл путь командира отделения, замкома группы и командира группы, а также он принимал командование одной из рот.
«Четыре месяца назад был назначен моим заместителем, исполнял обязанности заместителя командира батальона по ведению и организации боевых действий. Парень опытный, пользуется огромным уважением в коллективе среди ребят», — поделился Жога с ТАСС.
Он также назвал будущего командира «Спарты» хватким, энергичным и перспективным, однако его имя сообщать пока не стал.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военнослужащие закрепились на высотах на севере населённого пункта Клещеевка.