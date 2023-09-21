Белорусские военные на учениях в Бурятии поразили мишени из С-300

Белорусские зенитчики на учениях на полигоне Телемба в Бурятии в ходе дуэльной ситуации успешно поразили мишени из ЗРК С-300.

Об этом сообщил руководитель учения, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Дмитрий Михолап.

«Была выполнена главная задача — проведены боевые стрельбы расчётов зенитных ракетных войск», — заявил он.

Уточняется, что в качестве мишеней, обозначающих воздушного противника, использовались высокоскоростные высотные цели и новые беспилотные комплексы-мишени «Банкет».

Ранее первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко в интервью телеканалу СТВ заявил, что учения в масштабах ВС пройдут в стране в конце сентября.