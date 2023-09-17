Совбез: в Белоруссии в конце сентября пройдут масштабные учения

Первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко в интервью телеканалу СТВ заявил, что учения в масштабах ВС пройдут в стране в конце сентября.

Об этом пишет ТАСС.

Он рассказал, что национальные программы, которые проводятся в рамках программ подготовки ВС, других войск и воинских формирований, включают классический набор мероприятий подготовки — взвод, рота, батальон, бригада.

Они заканчиваются масштабными учениями в масштабе ВС, в которых принимают участие все элементы военной организации стран и привлекается территориальная оборона, добавил Муравейко.

По его словам, учения запланированы на период примерно с 20 по 26 сентября.

6 сентября начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что участники учений Организации Договора о коллективной безопасности в Белоруссии справились с поставленными задачами.

8 сентября сообщалось, что Россия и Белоруссия провели совместные учения по вопросам биологической безопасности и оперативного реагирования в Минске.