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Совбез: в Белоруссии в конце сентября пройдут масштабные учения

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Первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко в интервью телеканалу СТВ заявил, что учения в масштабах ВС пройдут в стране в конце сентября.
Совбез: в Белоруссии в конце сентября пройдут масштабные учения
  • globallookpress.com
  • © Henadz Zhinkov/Xinhua

Об этом пишет ТАСС.

Он рассказал, что национальные программы, которые проводятся в рамках программ подготовки ВС, других войск и воинских формирований, включают классический набор мероприятий подготовки — взвод, рота, батальон, бригада.

Они заканчиваются масштабными учениями в масштабе ВС, в которых принимают участие все элементы военной организации стран и привлекается территориальная оборона, добавил Муравейко.

По его словам, учения запланированы на период примерно с 20 по 26 сентября.

6 сентября начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что участники учений Организации Договора о коллективной безопасности в Белоруссии справились с поставленными задачами.

8 сентября сообщалось, что Россия и Белоруссия провели совместные учения по вопросам биологической безопасности и оперативного реагирования в Минске.

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