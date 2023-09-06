Начальник штаба ОДКБ: учения в Белоруссии прошли успешно
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Об этом заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
«Учения прошли достаточно организованно, успешно. Были отработаны все поставленные перед обучаемыми задачи», — сообщил Сидоров.
Он отметил, что участники учений показали высочайший уровень подготовки и слаженности.
Ранее белорусские военные провели совместные с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ учения «Взаимодействие-2023».