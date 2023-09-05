В ОДКБ рассказали об антитеррористических учениях в Белоруссии

Белорусские военные провели совместные с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ учения «Взаимодействие-2023».

«Были задействованы силы специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз», отряда специального назначения «Шторм» внутренних войск, сводного подразделения МВД Кыргызской Республики, сапёрно-технического подразделения внутренних войск и Управления МЧС по Брестской области», — говорится в заявлении.

Отмечается, что военные отработали предотвращение диверсионно-террористической угрозы на критически важном объекте.

«Действия отрабатывались на территории брестского гидроузла», — подчеркнули в объединённом пресс-центре учений ОДКБ.

Военные впервые нанесли удар по условному противнику разведывательно-ударным дроном.

«Сегодня все задачи контртеррористической операции выполнены успешно. Уверен, что в любых условиях обстановки выделенные силы будут действовать чётко, слаженно и эффективно», — сказал заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Республики Беларусь генерал-майор Николай Карпенков.

Ранее стало известно, что в рамках учений «Взаимодействие-2023» прошла контртеррористическая операция по освобождению заложников на гидроузле Бреста.