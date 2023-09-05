МО Белоруссии: в рамках учения ОДКБ прошла операция по освобождению заложников

В рамках учений «Взаимодействие-2023» прошла контртеррористическая операция по освобождению заложников на гидроузле Бреста.

Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии.

«Спецподразделения стран-участниц ОДКБ в рамках совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2023» провели контртеррористическую операцию по освобождению заложников на гидроузле города Бреста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцам «Алмаза», «Шторма» и спецназовцам из Кыргызстана удалось нивелировать угрозу диверсии и уничтожить боевиков.

Ранее учения разведчиков «Поиск-2023» прошли в рамках совместного оперативно-стратегического учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство — 2023» в Белоруссии.