В Белоруссии в рамках учений «Боевое братство» прошла подготовка разведчиков

Учения разведчиков «Поиск-2023» прошли в рамках совместного оперативно-стратегического учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство — 2023» в Белоруссии.

РИА Новости

Об этом сообщили в объединённом пресс-центре учений ОДКБ. «На Обуз-Лесновском полигоне разведчики установили координаты местонахождения условного центра подготовки боевиков», — приводит сообщение ТАСС. Отмечается, что разведывательные группы на протяжении трёх суток вели поиск объектов условного противника, исследовали местность, используя БПЛА. Ранее военнослужащие стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на проходящих в Белоруссии учениях «Барьер-2023» отработали противодействие биологическим угрозам.