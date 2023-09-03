В Белоруссии в рамках учений «Боевое братство» прошла подготовка разведчиков
- РИА Новости
Об этом сообщили в объединённом пресс-центре учений ОДКБ.
«На Обуз-Лесновском полигоне разведчики установили координаты местонахождения условного центра подготовки боевиков», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что разведывательные группы на протяжении трёх суток вели поиск объектов условного противника, исследовали местность, используя БПЛА.
Ранее военнослужащие стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на проходящих в Белоруссии учениях «Барьер-2023» отработали противодействие биологическим угрозам.