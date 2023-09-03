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В Белоруссии в рамках учений «Боевое братство» прошла подготовка разведчиков

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Учения разведчиков «Поиск-2023» прошли в рамках совместного оперативно-стратегического учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство — 2023» в Белоруссии.
В Белоруссии в рамках учений «Боевое братство» прошла подготовка разведчиков
  • РИА Новости

Об этом сообщили в объединённом пресс-центре учений ОДКБ.

«На Обуз-Лесновском полигоне разведчики установили координаты местонахождения условного центра подготовки боевиков», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что разведывательные группы на протяжении трёх суток вели поиск объектов условного противника, исследовали местность, используя БПЛА.

Ранее военнослужащие стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на проходящих в Белоруссии учениях «Барьер-2023» отработали противодействие биологическим угрозам.

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