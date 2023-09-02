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Силы ОДКБ в Белоруссии отработали противодействие биологическим угрозам

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Военнослужащие стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на проходящих в Белоруссии учениях «Барьер-2023» отработали противодействие биологическим угрозам.
Силы ОДКБ в Белоруссии отработали противодействие биологическим угрозам
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«В ходе специального учения с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2023» отрабатываются вопросы минимизации биологических угроз, проведения неспецифической биологической разведки района при помощи расчета РХМ-6, отбора проб, эвакуации заболевших и полной специальной обработки личного состава, военной техники, оружия и снаряжения», — говорится в сообщении.

По сценарию учений, как уточнили в пресс-службе, для недопущения распространения биологической угрозы развернута карантинная зона, где размещены подразделения.

В Белоруссии 1 сентября состоялась церемония открытия оперативно-стратегических учений войск ОДКБ «Боевое братство — 2023». 

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