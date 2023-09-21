Уволенный за мнимые прогулы петербуржец выиграл суд у работодателя
- РИА Новости
Об этом сообщает Выборг ТВ.
В период пандемии коронавируса мужчина по согласованию с работодателем перешёл на дистанционный формат работы, но после снятия ковидных ограничений принял решение уволиться и написал соответствующее заявление.
Работодатель же засчитал сотруднику прогулы за неявку в течение двух недель сразу после снятия карантинных ограничений, а затем уволил его за эти «прогулы».
Суд, однако, указал, что дистанционный формат работы проходил по согласованию с работодателем, а возвращение сотрудника в офис не состоялось по уважительной причине. Поэтому приказ о расторжении трудового договора сочли незаконным.
Теперь работодатель обязан выплатить работнику остатки заработной платы, отпускные и оплатить судебные издержки — в общей сложности более 300 тыс. рублей.
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