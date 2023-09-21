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Уволенный за мнимые прогулы петербуржец выиграл суд у работодателя

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В Санкт-Петербурге Невский районный суд удовлетворил иск жителя, который после увольнения за прогулы смог доказать, что на самом деле работал удалённо.
Уволенный за мнимые прогулы петербуржец выиграл суд у работодателя
  • РИА Новости

Об этом сообщает Выборг ТВ.

В период пандемии коронавируса мужчина по согласованию с работодателем перешёл на дистанционный формат работы, но после снятия ковидных ограничений принял решение уволиться и написал соответствующее заявление.

Работодатель же засчитал сотруднику прогулы за неявку в течение двух недель сразу после снятия карантинных ограничений, а затем уволил его за эти «прогулы».

Суд, однако, указал, что дистанционный формат работы проходил по согласованию с работодателем, а возвращение сотрудника в офис не состоялось по уважительной причине. Поэтому приказ о расторжении трудового договора сочли незаконным.

Теперь работодатель обязан выплатить работнику остатки заработной платы, отпускные и оплатить судебные издержки — в общей сложности более 300 тыс. рублей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область лидирует среди регионов СЗФО по росту спроса на специалистов рабочих профессий.

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