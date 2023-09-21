Мужчина в Новосибирске удерживал в гараже девушку и избивал её топором и лопатой

В ГУМВД по Новосибирской области заявили, что сотрудники полиции в Новосибирске при поддержке спецназа Росгвардии задержали мужчину, который в состоянии наркотического опьянения избивал свою гражданскую супругу. При нападении он использовал в том числе лопату и топор.

По данным ведомства, утром 20 сентября в полицию поступило сообщение от граждан о том, что из гаража, расположенного на улице Коломенской, слышны женские крики о помощи. Сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали на место.

«Полицейские стали взламывать дверь гаража, однако через некоторое время женщина, находившаяся внутри, смогла сама открыть замок и выбежать. За ней с топором в руках гнался мужчина, который, увидев сотрудников полиции, через внутреннюю дверь строения скрылся в доме», — сообщает ГУМВД.

Пострадавшая рассказала, что ночью её сожитель, будучи в неадекватном состоянии, запер её в гараже, а после начал избивать различными предметами, включая лопату и топор. Пострадавшую после вызволения из гаража госпитализировали.

Уточняется, что полицейские предприняли попытку задержания злоумышленника, однако он забаррикадировался в помещении, при этом разбивая окна и ломая всё внутри. Для его обезвреживания пришлось задействовать бойцов спецподразделения управления Росгвардии.

«Задержанным оказался 31-летний житель Дзержинского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабёж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении.

По факту происшествия следователи СУСК по Новосибирской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 127 УК России (незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в центре Москвы злоумышленники похитили женщину и её Porsche Cayenne, а после насильно удерживали её и требовали выкуп.