В центре Москвы похитили женщину и её Porsche Cayenne

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в центре Москвы злоумышленники похитили женщину и её Porsche Cayenne, а после насильно удерживали её и требовали выкуп.

Об этом сообщает Следственный комитет Москвы в своём Telegram.

По данным следствия, происшествие произошло ещё в августе. 21 августа группа злоумышленников на Пресненской набережной в Москве, применяя насилие, похитила женщину и её автомобиль Porsche Cayenne.

«После этого злоумышленники направились в Пушкинский городской округ Московской области, где пересели на собственный автомобиль и перевезли потерпевшую женщину в коттеджный посёлок, где около недели насильно удерживали похищенную, за освобождение которой они требовали $10 млн у матери потерпевшей», — отмечается в заявлении.

Спланированная работа сотрудников столичного СК и Московского уголовного розыска позволила оперативно задержать двоих похитителей, а также освободить потерпевшую. Злоумышленники уже отправлены судом под арест, они свою вину не признали.

Уголовное дело по факту произошедшего расследуется по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК России, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК России и ч. 4 ст. 166 УК России.

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