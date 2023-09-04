В Петербурге шестерых участников этнической ОПГ осудили за похищения

В Санкт-Петербурге осудили за преступления против соотечественников шестерых иностранных граждан, входивших в этническую организованную преступную группу (ОПГ).

Об этом говорится на сайте Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, члены ОПГ в 2020 году похищали своих соотечественников, а также вымогали у них денежные средства.

Им назначили наказание от двух до пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В декабре прошлого года в Москве и Челябинске задержали членов ОПГ, которая обманывала туристов с помощью фейковых сайтов для бронирования номеров в отелях.