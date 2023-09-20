В Подмосковье запустили проект по работе с приёмными детьми

В Московской области запустили обучающий проект по работе с приёмными детьми, предназначенный для директоров школ, учителей, приёмных родителей.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсоцразвития.

Проект получил название «В класс пришёл приёмный ребёнок». Он призван помочь выработать единый подход в оказании помощи усыновлённому ребёнку во время адаптации.

В программу входят тренинги, деловые игры, занятия по технике экстренной самопомощи в кризисных ситуациях, дискуссионные площадки.

Ранее в Минсоцразвития Московской области сообщили, что с начала этого года региональные органы опеки нашли новые семьи для почти двух тысяч детей-сирот.