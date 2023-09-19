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В Подмосковье почти две тысячи детей-сирот пристроили в семьи в текущем году

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В Минсоцразвития Московской области сообщили, что с начала этого года региональные органы опеки нашли новые семьи для почти 2 тыс. детей-сирот.
В Подмосковье почти две тысячи детей-сирот пристроили в семьи в текущем году
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Глава ведомства Людмила Болатаева рассказала, что в регионе ведётся большая работа с приёмными семьями — как на этапе подготовки, так и после принятия ребёнка в семью.

«Для этого в Подмосковье работают 75 школ приёмных родителей, за каждой семьёй закреплён куратор из органа опеки, а в службе сопровождения приёмные родители всегда могут получить помощь психологов, юристов и медиков», — отметила Болатаева.

Всего в регионе в опекунских и приёмных семьях, а также в семьях усыновителей проживают более 23 тыс. детей-сирот.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал, что материальную поддержку получили более 58 тыс. семей с детьми, проживающих в регионе.

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