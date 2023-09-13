Материальную поддержку в Ульяновской области получили более 58 тысяч семей с детьми

На заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области обсудили основные направления реализации нацпроекта «Демография».

Об этом сообщает mosaica.ru.

«Благодаря региональным и федеральным мерам поддержки помощь в сумме порядка 3 млрд рублей получили более 58 тыс. семей, в которых воспитываются более 100 тыс. детей. Выдано более 4 тыс. сертификатов на получение материнского капитала», — заявил губернатор Алексей Русских.

По его словам, особое внимание уделяется старшему поколению, в приоритете и спортивное направление.

Также стало известно, что с 1 октября в Удмуртии изменится способ получения статуса многодетной семьи, передаёт izhlife.ru со ссылкой на Центр управления регионом. Статус будет подтверждаться выпиской из единого реестра, который создаёт Минсоцполитики.

Соответствующие заявления можно будет подать через «Госуслуги» или в МФЦ.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям Челябинска предоставили 50 бесплатных участков в 2023 году.