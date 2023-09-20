В Москве рассказали о дизайне станции метро «Физтех»

Дизайн станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена посвятили науке, заявил и. о. заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Открывшаяся на салатовой ветке подземки станция «Физтех» названа в честь находящегося поблизости Московского физико-технического института. Художественное оформление станции включает элементы, символизирующие «храм науки», — сказал Бочкарёв.

Как отметил чиновник, путевые стены станции украшены конструкцией из нержавеющей трубы, которая имитирует электромагнитную волну. Светильники на платформе сделаны в форме факелов.

Ранее сообщалось, что в московском метрополитене специалисты восстанавливают исторические барельефы на станции «Новокузнецкая». Работы планируют завершить до конца текущего года.