Узнать больше

В Москве рассказали о дизайне станции метро «Физтех»

Короткая ссылка
Дизайн станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена посвятили науке, заявил и. о. заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
В Москве рассказали о дизайне станции метро «Физтех»

Об этом сообщает телеканал «360».

«Открывшаяся на салатовой ветке подземки станция «Физтех» названа в честь находящегося поблизости Московского физико-технического института. Художественное оформление станции включает элементы, символизирующие «храм науки», — сказал Бочкарёв.

Как отметил чиновник, путевые стены станции украшены конструкцией из нержавеющей трубы, которая имитирует электромагнитную волну. Светильники на платформе сделаны в форме факелов.

Ранее сообщалось, что в московском метрополитене специалисты восстанавливают исторические барельефы на станции «Новокузнецкая». Работы планируют завершить до конца текущего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить