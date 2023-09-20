Волгоград принял более 620 тысяч туристов за лето
- Gettyimages.ru
- © Vladimir Zapletin
Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».
Пик туристической активности пришёлся на август. Регион посетили около 210 тыс. человек.
В настоящее время в области работает более 390 гостиниц и 2 тыс. кафе и ресторанов. По территории региона разработано свыше 200 туров и маршрутов.
Ранее сообщалось, что в 13 регионах России, в частности в Ставропольском крае, возведут отели для отдыха на природе за счёт федерального финансирования до конца 2024 года.