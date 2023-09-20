Волгоград принял более 620 тысяч туристов за лето

В Волгограде побывали более 620 тыс. туристов в июне — августе 2023 года, что почти на 6% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Пик туристической активности пришёлся на август. Регион посетили около 210 тыс. человек.

В настоящее время в области работает более 390 гостиниц и 2 тыс. кафе и ресторанов. По территории региона разработано свыше 200 туров и маршрутов.

Ранее сообщалось, что в 13 регионах России, в частности в Ставропольском крае, возведут отели для отдыха на природе за счёт федерального финансирования до конца 2024 года.