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Волгоград принял более 620 тысяч туристов за лето

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В Волгограде побывали более 620 тыс. туристов в июне — августе 2023 года, что почти на 6% больше, чем годом ранее.
Волгоград принял более 620 тысяч туристов за лето
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Zapletin

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Пик туристической активности пришёлся на август. Регион посетили около 210 тыс. человек.

В настоящее время в области работает более 390 гостиниц и 2 тыс. кафе и ресторанов. По территории региона разработано свыше 200 туров и маршрутов.

Ранее сообщалось, что в 13 регионах России, в частности в Ставропольском крае, возведут отели для отдыха на природе за счёт федерального финансирования до конца 2024 года.

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