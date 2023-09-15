В Ставропольском крае возведут отели для отдыха на природе до конца 2024 года

В 13 регионах России, в частности в Ставропольском крае, возведут отели для отдыха на природе за счёт федерального финансирования до конца 2024 года.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

По словам главы края Владимира Владимирова, до конца следующего года планируется установить 175 модульных домиков на 300 мест.

«Глэмпинг даёт возможность отдыхать на природе, но с гостиничным комфортом. Используемые в них модульные домики — компактные, не капитальные, что уменьшает нагрузку на окружающую среду», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Увинском районе Удмуртии планируют создать авиадеревню с туристической инфраструктурой.