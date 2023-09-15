В Ставропольском крае возведут отели для отдыха на природе до конца 2024 года
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Об этом сообщает ИА «Победа26».
По словам главы края Владимира Владимирова, до конца следующего года планируется установить 175 модульных домиков на 300 мест.
«Глэмпинг даёт возможность отдыхать на природе, но с гостиничным комфортом. Используемые в них модульные домики — компактные, не капитальные, что уменьшает нагрузку на окружающую среду», — добавил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Увинском районе Удмуртии планируют создать авиадеревню с туристической инфраструктурой.