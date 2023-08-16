В Удмуртии создадут авиадеревню с туристической инфраструктурой

В Увинском районе Удмуртии планируют создать авиадеревню с туристической инфраструктурой, заявили в пресс-службе главы и правительства республики.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Работы проходят по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Авиадеревня — посёлок, где на главной улице расположена взлётно-посадочная полоса.

«Авиадеревня в Увинском районе — это возможность перезагрузки сельской территории, интересный и перспективный проект для привлечения в республику инвестиций», — рассказала Ольга Абрамова, и. о. первого вице-премьера региона.

Ранее сообщалось, что в Московской области работает более 65 глэмпингов.